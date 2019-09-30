Фигурантам «московского дела» Фомину и Чирцову сохранили меры пресечения

Басманный суд Москвы сегодня, 30 сентября, продлил участнику несогласованного шествия 27 июля Сергею Фомину срок домашнего ареста до 8 января включительно. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках. Сегодня же Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил в СИЗО другого фигуранта «московского дела» Никиту Чирцова, сообщает «РИА Новости». Он обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Сергея Фомина задержали в ночь на 8 августа после того, как он сам пришел в полицию. По версии следствия, он направлял действия других лиц и был активным участником массовых беспорядков. Он находится под домашним арестом с 3 сентября.

Никиту Чирцова задержали в Минске, куда тот отправился после акции протеста. В Москву он прилетел самостоятельно. Он будет находиться в СИЗО до 2 ноября.

Сегодня, 30 сентября, Мосгорсуд изменил реальный срок на условный другому фигуранту «московского дела» Павлу Устинову. Категорию обвинения сменили с тяжкой на средней тяжести.Господин Устинов намерен обжаловать это решение.

26 сентября суд отпустил на свободу обвиняемого в массовых беспорядках Алексея Миняйло. Судья решил, что в материалах дела нет признаков, доказывающих его вину

В Москве летом проходили акции протеста за допуск незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и против политических репрессий. На них задержали более двух тысяч человек. Нескольких приговорили к реальным срокам по различным обвинениям.

Подробнее о протестах в Москве и их последствиях — в материалах “Ъ”.