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«Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ

Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче Российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Голы забили Андрей Малых (45), Джордже Деспотович (63), Лоренсо Мельгарехо (65). Даниэль Мишкич из «Оренбурга» получил красную карточку на 71 минуте матча.

Московский «Спартак» находится на девятом месте турнирной таблицы, а «Оренбург» — на десятой строчке.

Ранее сегодня прошли матчи РПЛ «Рубин» — «Уфа» (0:0) и «Урал» — ЦСКА (0:3).

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