СМИ: Трамп искал доказательства причастности Украины к вмешательству в выборы в США

Президент США Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Украины к попыткам вмешательства в выборы США 2016 года, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на документы и несколько источников. По информации издания, господин Трамп верил, что удаленная переписка его соперника по выборам Хиллари Клинтон хранилась на сервере на Украине.

Президент США якобы полагал, что «силы на Украине» совместно с Демократической партией помогали распространять компромат на Пола Манафорте, который несколько месяцев был главой избирательного штаба Дональда Трампа. В окружении бывшего президента Украины Петра Порошенко якобы ради поддержки господина Трампа демонстрировали готовность начать расследование по этому вопросу. NYT утверждает, что адвокат Рудольф Джулиани ездил в страну в том числе ради сбора данных.

В качестве подтверждения этих сведений приводится телефонный разговор президента США с Владимиром Зеленским в июле 2019 года. Господин Трамп рекомендовал сотрудничать с прокурором США Уильямом Барром по ряду вопросов, якобы в их числе и работа над теорией, что Украина стояла за похищением переписки Национального комитета Демократической партии США в 2016 году.

Напомним, Хиллари Клинтон была соперницей господина Трампа на выборах США в 2016 году. Ее обвиняли в использовании личной почты для рабочих целей. После этого она передала во внешнеполитическое ведомство всю рабочую переписку, а личную удалила. Расследование этого дела до сих пор продолжается.

Демократическая партия требует рассмотреть вопрос об импичменте президента США из-за его телефонного разговора с господином Зеленским. По мнению представителей партии, он оказывал давление на президента Украины ради возобновления расследования против Хантера Байдена — сына предполагаемого конкурента господина Трампа на выборах Джо Байдена. Президент США назвал эти действия огромным обманом. Стенограмма разговора двух президентов была опубликована.

Как президент США и его противники комментировали дело об электронной переписке госпожи Клинтон, читайте в материале “Ъ” «Хиллари Клинтон не дают забыть "почтовый скандал"».

К чему публикация стенограммы телефонного разговора привела на Украине — в публикации “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».