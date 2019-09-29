СМИ: расследование «почтового скандала» Хиллари Клинтон продолжается

Нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Госдепартамента США, которые отправили сообщения на личную электронную почту Хиллари Клинтон, предупредили, что их содержание засекречено и теперь представляют собой потенциальные доказательства нарушения безопасности, передает The Washington Post. Речь идет о продолжении расследования скандала с использованием личной почты экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон в 2016 году.

Ранее сообщалось, что дело было завершено в ноябре 2016 года. Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, проводивший расследование, заявлял об отсутствии оснований для уголовного преследования госпожи Клинтон.

По словам чиновников, которые подчинялись непосредственно госпоже Клинтон, следователи начали связываться с ними с августа этого года. Сотрудник из администрации Госдепартамента подтвердил, что расследование дела продолжается. По его словам, пауза в несколько лет была нужна для того, чтобы изучить несколько миллионов электронных писем.

Как президент США и его противники комментировали дело об электронной переписке, читайте в материале “Ъ” «Хиллари Клинтон не дают забыть "почтовый скандал"».