Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что президент США Дональд Трамп, не пытался решить конфликт на Ближнем Востоке, а развязал кибервойну. Он также отметил, что Вашингтон не способен завершить ни одну войну, которую начинает.

«Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей»,— сказал господин Зариф.

Дипломат также отверг обвинения американских спецслужб в том, что Иран входит в число стран, пытающихся вмешаться в предстоящие президентские выборы.

Напомним, поводом для очередного кризиса в ирано-американских отношениях стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Несмотря на то, что ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы, США обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Вашингтон ввел новые экономические санкции в отношении Ирана и одобрил отправку дополнительных войск и военной техники в регион. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что иностранное присутствие в Персидском заливе может быть опасным для мира и энергетической безопасности региона. Встреча президентов США и Ирана на полях Генассамблею ООН в Нью-Йорке, на которую рассчитывали лидеры стран, пытающихся наладить диалог между Вашингтоном и Тегераном, не состоялась. Накануне в визита США не выдали визы некоторым членам иранской делегации.

Подробнее о новом витке противостояния Ирана и США — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».