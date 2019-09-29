Главные новости к утру 29 сентября

Сирийские власти потребовали вывода со своей территории иностранных войск, действующих на территории страны без разрешения Дамаска. Глава МИД Сирии Валид Муаллем на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке назвал нарушением международного права планы США и Турции по созданию зоны безопасности на севере страны.

Генеральный директор британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP) Роберт Дадли готовится уйти в отставку в течение 12 месяцев после десятилетнего пребывания в должности, сообщает Sky News. В пресс-службе нефтяного холдинга «РИА Новости» не стали комментировать «спекуляции» о возможной отставке главы компании.

Официальный представитель Минфина США Моника Кроулин сообщила, что американские власти не планируют проводить делистинг компаний из Китая со своих бирж. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает варианты того, как можно ограничить потоки американских инвестиций в Китай. Среди обсуждаемых вариантов — делистинг китайских компаний с фондовых бирж США. Вслед за этим сообщением котировки большинства китайских компаний начали падать.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видеообращение, в котором назвал действия Демократической партии, которая пытается объявить ему импичмент, огромным обманом. Господин Трамп считает, что его политические оппоненты пытаются его остановить, потому что он борется за американцев и пообещал, что не позволит этому случиться.

Лучшим фильмом 67-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне признана бразильская драма режиссера Пэкстона Уинтерса Pacificado, она удостоилась главного приза — «Золотой раковины». Этот же фильм наградили за лучшую операторскую работу, а исполнителя главной роли Букасса Кабенгеле назвали лучшим актером.