Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стала драма Pacificado Пэкстона Уинтерса

Лучшим фильмом 67-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне признана бразильская драма режиссера Пэкстона Уинтерса Pacificado, она удостоилась главного приза — «Золотой раковины». Этот же фильм наградили за лучшую операторскую работу, а исполнителя главной роли Букасса Кабенгеле назвали лучшим актером. «Серебряная раковина» досталась актрисам Нине Хосс и Грете Фернандес.

Российских фильмов, кроме неконкурсной «Дылды» Кантемира Балагова, на фестивале нет. Международный кинофестиваль в испанском Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года. Ранее здесь побеждали «Табор уходит в небо» Эмиля Лотяну, «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова, «Осенний марафон» Георгия Данелии.

О программе фестиваля и российском присутствии в ней читайте в материале “Ъ”.