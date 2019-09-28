Саудовская Аравия восстановила добычу нефти до 9,8 млн баррелей в сутки после атаки на НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии, на который была совершена атака дронов, восстановил добычу нефти до уровня 9,8 млн баррелей в сутки, сообщает The Wall Street Journal. Сообщается, что часть очистительных сооружений завода все еще не восстановлена, поэтому не вся добываемая нефть может поступать на рынок.

Напомним, атака на Saudi Aramco в ночь на 14 сентября привела к снижению добычи нефти до 5,7 млн баррелей нефти в сутки. После этого власти США заявили о готовности задействовать имеющиеся у них стратегические нефтяные резервы.

Позже министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Эр-Рияд восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября, в 12 млн — к концу ноября.

Напомним, беспилотники атаковали саудовские НПЗ, ответственность за которые взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».