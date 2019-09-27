Адвокат Трампа намерен доказать вмешательство Украины в выборы США в 2016 году

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал опубликовать доказательства того, что Украина вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Он посоветовал не строить обвинений, основываясь на слухах.

«Я так не делал, когда были представлены обвинения Украины в незаконном влиянии на выборы 2016 года, но у меня были прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы, чтобы это доказать. Смотрите и ждите!» — написал господин Джулиани в Twitter.

Напомним, июльский телефонный разговор между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским стал причиной скандала. Господин Трамп якобы оказывал давление на господина Зеленского, чтобы тот оказал содействие его адвокату Рудольфу Джулиани и инициировал в Киеве расследование возможных коррупционных связей Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и претендента на кресло главы Белого дома Джо Байдена.

Позднее Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал деятельность своего оппонента господина Байдена. Американский президент также разрешил опубликовать стенограмму разговора. 24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».