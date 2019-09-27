Первое заседание конституционного комитета Сирии планируется 30 октября

Конституционный комитет Сирии впервые соберется 30 октября, заявил глава сирийского МИДа Валид Муаллем на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По мнению господина Лаврова, формирование комитета было «важным шагом в политическом процессе Сирии».

«Создание комитета приветствуется всеми. Мы вчера встречались с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, он полон энтузиазма, посмотрим, как будет организована первая встреча, церемония»,— сказал российский министр иностранных дел (цитата по «Интерфаксу»).

Соглашение о создании Конституционного комитета Сирии было достигнуто в январе 2018 года. К концу прошлого года «астанинская тройка» — Россия, Иран и Турция — согласовала с властями Сирии и сирийской оппозицией состав комитета (по 50 человек от оппозиции, гражданского общества и правительства страны), однако ООН не устроили шесть имен в списке. По информации “Ъ”, в начале июля при содействии России ООН удалось согласовать формулу «4+2», с которой согласились сирийские власти. Согласно договоренности, четыре имени в список от гражданского общества должен был предложить Дамаск, еще два — ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш уверен, что создание структуры должно стать началом политического пути к урегулированию ситуации в Сирии.

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