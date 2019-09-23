Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). На прошлой неделе источники нескольких иностранных СМИ сообщили, что Россию заподозрили в «манипуляциях» с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.

В РУСАДА утверждали, что на сегодняшнем исполкоме никаких рекомендаций о статусе российского агентства от комитета «заслушано не будет». «Исполнительный комитет WADA встретится в Токио в понедельник и обсудит вопрос РУСАДА. После этого мы сделаем заявление для СМИ»,— заявили «РИА Новости» в пресс-службе WADA.

О новых обвинениях в адрес России читайте в публикации “Ъ” «Российский допинг вновь начинает действовать».