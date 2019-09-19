СМИ: Минобороны РФ считает малоэффективными американскую ПВО в Саудовской Аравии

В Минобороны России считают, что американские противоракетный комплекс Patriot и система Aegis не соответствуют заявленным характеристикам и малоэффективны в борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами, сообщили «ТАСС», «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники в ведомстве.

Собеседники агентств утверждают, что на северной границе Саудовской Аравии сейчас расположено 88 комплексов Patriot, 36 из которых имеют модификацию PAC-2, а 52 — новейшие РАС-3. Кроме того, в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии находятся три оснащенных системой Aegis эсминца ВМС США, имеющих на вооружении 100 ракет модификации SM-2.

«Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Они попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке»,— приводит слова источника ТАСС.

Собеседник агентства также раскритиковал объяснения госсекретаря США Майка Помпео о том, что средства ПРО не защитили саудовские нефтяные объекты, потому что даже самое лучшее вооружение иногда терпит неудачу. «Оправдания госсекретаря США о том, что иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, можно принять только если бы речь шла об одном комплексе Patriot, непосредственно прикрывавшем атакованный объект»,— сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии закупить С-300 или С-400 для защиты от дронов. Саудовская Аравия на предложение России пока не ответила.

Напомним, в конце прошлой недели на два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. Тегеран вину отрицает. Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики 18 сентября показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру. Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод привела к снижению добычи нефти на 50%. Цены на нефть после атаки на нефтяные объекты показали максимальный рост с февраля 2016 года, однако быстро начали снижаться.

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