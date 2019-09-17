Саудовская Аравия пока не ответила России на предложение купить С-300 или С-400

Саудовская Аравия еще не отреагировала на предложение Владимира Путина купить зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Свое предложение господин Путин озвучил после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco. Нападение на объекты саудовской компании произошло в конце прошлой недели, что привело к резкому росту цен на нефть.

Представитель Кремля отметил, что Россия не спешит с выводами о том, кто причастен к атаке. «У Кремля нет пока каких-либо данных, которые могли бы, скажем так, стать причиной для каких-то заключений о том, кто стоит за этой атакой. Мы не являемся сторонниками каких-то поспешных обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой»,— сказал господин Песков.

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Напомним, ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила и Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно.

Подробнее об атаке и ее последствиях читайте в материале “Ъ” «Нефть призывают из резервов».