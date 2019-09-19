Пермской актрисе объявят выговор за поддержку Павла Устинова

Художественный руководитель пермского «Театра-Театра» Борис Мильграм заявил “Ъ”, что объявит выговор актрисе Дарье Егоровой за публичную поддержку Павла Устинова со сцены после премьеры спектакля. Сама актриса сообщила о грозящем ей увольнении. Глава Союза театральных деятелей РФ (СТД) Александр Калягин считает, что актеры не могут высказываться со сцены без разрешения руководства, но Дарья Егорова увольнения не заслужила.

Художественный руководитель Пермского академического «Театра-Театра» Борис Мильграм сообщил “Ъ”, что намерен объявить выговор актрисе Дарье Егоровой за политические высказывания со сцены. В финале премьеры спектакля «Дом Бернарды Альбы» в постановке главного режиссера Национального театра им. Ивана Вазова Дианы Добревой (София, Болгария) 18 сентября госпожа Егорова вышла на поклон и, обращаясь к зрителям, сказала краткую речь, закончив ее словами: «Свободу Павлу Устинову!» Напомним, 16 сентября его приговорили к трем с половиной годам колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.

В театре считают, что Дарья Егорова «разрушила контекст спектакля». В своем аккаунте в Facebook актриса сообщила, что ей пригрозили увольнением. По словам госпожи Егоровой, за кулисами режиссер Диана Добрева стала на нее кричать и обвинять в том, что актриса «испортила праздник» и три года ее работы. «Никто из актеров меня не поддержал. После этого мне стали писать мои коллеги о том, что я не имела никакого морального и человеческого права так делать, о том, что я подставила их всех и испортила премьеру зрителю»,— рассказала на своей странице актриса. Дарья Егорова добавила, что худрук театра Борис Мильграм вызвал ее и пригрозил вывести из спектакля, а после уволить.

«Ни в каком законе не написано, что я не имею права говорить что-то после поклона. Но я гражданин своей страны. И как гражданин, я могу говорить. Если бы я заранее знала об исходе этих событий, то поступила бы точно так же. Свободу Павлу Устинову»,— резюмировала актриса.

Худрук театра Борис Мильграм в разговоре с “Ъ” опроверг слова актрисы о предстоящем увольнении, но пообещал ее «строго наказать», объявив ей выговор. «Она нарушила этику, она разрушила премьеру. Режиссер театра замечательная Диана Добрева возмущена до крайности. Она разрушила контекст этого спектакля»,— пояснил господин Мильграм. «Как минимум необходимо было просить разрешения у своих партнеров, у режиссера, которые в этот момент стояли на сцене. Это не повод ее увольнять. Режиссер будет решать, оставить ее в спектакле или заменить. Я его поддержу»,— резюмировал Борис Мильграм.

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В городском профсоюзе работников культуры не стали комментировать конфликт. Председатель пермской краевой организации Российского профсоюза работников культуры Алексей Толстиков сообщил, что профсоюз защищает только своих членов, «размер взносов составляет 1% от зарплаты». Дарья Егорова сказала “Ъ”, что в профсоюзе не состоит.

Глава Союза театральных деятелей РФ (СТД), народный артист РСФСР Александр Калягин, сам публично поддержавший Павла Устинова, признался “Ъ”, что не одобряет поступок пермской актрисы. «Я и мои актеры (Александр Калягин руководит московским театром Et Cetera.— “Ъ”) высказались в защиту Устинова,— пояснил Александр Калягин.— Но делать это во время и после спектакля категорически недопустимо. Актер не имеет право путать творчество с политикой».

По словам господина Калягина, представители СТД готовы защищать трудовые права актеров, если те к ним обратятся.

«Пермская актриса не заслуживает увольнения за высказывание со сцены без разрешения, но ее можно наказать административно»,— сообщил господин Калягин.

Арт-директор российского фестиваля драматургии «Любимовка» Юрий Шехватов считает, что «актеру никто не может запретить высказать свою политическую позицию со сцены». «Мне было бы приятнее, если бы актер предупредил меня о таком намерении, но я бы против не был»,— пояснил “Ъ” Юрий Шехватов.

Сразу после приговора Павлу Устинову 16 сентября актер Александр Паль опубликовал в соцсетях видеообращение о невиновности осужденного и попросил продолжить его флешмоб. Аналогичные ролики записали актеры Михаил Ефремов, Павел Деревянко, Александра Бортич, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Олег Меньшиков, Александр Филимонов и Иван Охлобыстин и другие знаменитости. У здания администрации президента России прошли одиночные пикеты в защиту Павла Устинова.

Мария Литвинова; Вячеслав Суханов, Юлия Сырова, Пермь