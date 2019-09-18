Греф не ожидает долгосрочных негативных последствий из-за атаки на саудовские нефтяные объекты

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что резкий рост цен на нефть был разовым и не ожидает долгосрочных негативных последствий после атаки дронов на объекты Saudi Aramco. Несмотря на это, разработка нерентабельных местонахождений создает давление на рынок, отметил глава банка.

«Если поставки будут полностью восстановлены, то долгосрочных негативных последствий ожидать не стоит. Другой вопрос в том, что сегодняшняя цена на нефть достаточно высокая, это позволяет выбрасывать на рынок большое количество нефти, и разрабатываются месторождения, которые в обычных условиях были бы нерентабельны. Это создает давление на рынок нефти»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

Напомним, в конце прошлой недели беспилотники атаковали саудовские НПЗ. Ответственность за инцидент взяли йеменские повстанцы-хуситы. США сочли виновным Иран. Об иранском происхождении атаковавших НПЗ дронов заявила также Арабская коалиция. При этом, как утверждают источники The Wall Street Journal, Эр-Рияд счел, что предоставленных Вашингтоном доказательств вины Тегерана недостаточно. Саудовская Аравия заявила, что восстановит уровень мощности в нефтедобыче в 11 млн баррелей в сутки к концу сентября.

Подробности — в материале “Ъ” «Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти».