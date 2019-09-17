«Спорт-Экспресс»: Венгер может возглавить «Спартак»

Московский «Спартак» может пригласить на пост главного тренера бывшего наставника английского «Арсенала» Арсена Венгера, сообщает газета «Спорт-Экспресс». По информации издания, генеральный директор московской команды Томас Цорн отправился в Лондон на предварительные переговоры по поводу возможного приглашения французского специалиста.

Цель поездки господина Цорна в столицу Великобритании — понять, готов ли француз в принципе вернуться к активной работе, готов ли переехать конкретно в Россию, а также ознакомиться с его финансовыми пожеланиями, пишет «Спорт-Экспресс».

Господин Венгер покинул пост главного тренера «Арсенала» весной 2018 года после 22 лет работы с командой. Под его руководством лондонский клуб трижды выигрывал Английскую премьер-лигу и по семь раз становился победителем Кубка и Суперкубка страны. Также при господине Венгере «Арсенал» в 2000 году доходил до финала Кубка УЕФА, а в 2006 остановился в шаге от победы в Лиге чемпионов.

Нынешний главный тренер «Спартака» Олег Кононов будет работать с командой как минимум до декабря 2019 года, говорил владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя опубликованную «Чемпионатом» новость о желании господина Кононова уйти в отставку после поражения в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В последних трех матчах «Спартак» потерпел три поражения, вылетев из Лиги Европы и откатившись на шестую строчку в таблице РПЛ.

Подробнее о вылете «Спартака» из еврокубков — в материале “Ъ” «Спартаку» осталась Россия».

О матче «Спартака» с «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ — в материале “Ъ” «VAR поймала «Спартак» за руку».