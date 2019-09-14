«Чемпионат»: Кокорин может подписать контракт с «Сочи» на полгода

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин может подписать контракт с «Сочи» на полгода, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник. Сейчас два клуба ведут переговоры.

Издание отметило, что в течении полугода игр за «Сочи» футболист сможет набрать форуму, чтобы уже подготовленным вернуться в «Зенит».

Напомним, Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в июне были приговорены Пресненским судом к полутора годам и году пяти месяцам колонии соответственно за драку, устроенную в октябре 2018 года в одном из московских кафе. После восьми месяцев, проведенных в Бутырском СИЗО, в начале июля были этапированы в колонию в Белгородской области, где работали упаковщиками тюремных роб и получали зарплату в 11 тыс. руб. В начале сентября суд удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении.

Однако у добившихся освобождения по УДО спортсменов разные перспективы в российском футболе. Если «Зенит» намеревается сохранить форварда, то «Краснодар», за который выступал Мамаев, не отзывал поданное в Российский футбольный союз (РФС) заявление о расторжении контракта спортсмена, осужденного по делу о хулиганстве и побоях.

Подробнее о деле читайте в материале “Ъ” «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».

Подробнее о перспективах спортсменов — в материале “Ъ” «Александр Кокорин и Павел Мамаев не уложились в трансферное окно».