Трамп допустил заключение временной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что может заключить с Китаем временную торговую сделку. Страны начали вводить взаимные ограничения в торговле с 2018 года. В сентябре 2019-го Вашингтон решил на две недели отложить введение очередных пошлин.

Как отметил господин Трамп, он предпочел бы заключить с Пекином полноценное соглашение. «Вижу, что многие аналитики говорят о временной сделке, подразумевая, что сначала мы разберемся с легкими вопросами. Но нет легкого или сложного. Либо есть сделка, либо нет. Но этот вариант (временной сделки.— “Ъ”) рассматривается, думаю»,— сказал он (цитата по Reuters).

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С сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с октября пошлины составят 30%. Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введет 15 декабря.

На октябрь запланирован очередной этап переговоров США и КНР. По данным ФРС, неопределенность торговой политики, вызванная противостоянием двух держав, может стоить мировой экономике около $850 млрд.

О влиянии пошлин на бизнес и экономику стран читайте в материале “Ъ FM” «Торговая война США и Китая выходит на мировой рынок».