Британское правительство подтвердило риски дефицита лекарств и продуктов при жестком «Брексите»

Правительство Великобритании опубликовало план подготовки к жесткому «Брекситу», который в августе попал в распоряжение газеты The Sunday Times. В случае выхода из Евросоюза без сделки Великобритания столкнется с нехваткой топлива, продуктов питания, медикаментов, а также с перебоями в работе портов и волнениями на границе с Ирландией и массовыми протестами.

План под названием Yellowhammer газета называла стандартным планом действия по жесткому выходу из ЕС. Правительство же назвало его наихудшим сценарием. Правительство, в частности, опасается снижения доступности свежих продуктов и увеличения их цены. Кроме того, по прогнозам властей, грузовики будут двигаться через Ла-Манш с задержкой до двух с половиной дней, а также в стране начнет ощущаться нехватка топлива. Правительство заявило о возможных протестах и контрпротестах, которые пройдут по всей Великобритании, что поглотит большие ресурсы полиции, а также о высокой вероятности развития черного рынка.

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Во вторник, 10 сентября, британский парламент во второй раз отказался от предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент. Работа правительства Великобритании была приостановлена до 14 октября. Господин Джонсон заявил, что его правительство не будет просить Брюссель об отсрочке «Брексита».

Напомним, за день до этого был одобрен королевой и вступил в силу закон о невозможности проведения «Брексита» без сделки 31 октября 2019 года. Законопроект, выдвинутый оппозицией, был рассмотрен и принят в Палате общин в кратчайшие сроки. В ответ на действия парламента премьер-министр имел право объявить досрочные парламентские выборы. Позже господин Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября, однако инициатива была отвергнута.

О перспективах выхода Великобритании из ЕС до конца года читайте в материале “Ъ” «"Брексит" хотят перенести вновь».

О возможных последствиях и обстоятельствах выхода Британии из ЕС читайте в материале “Ъ” «Прощание с империей».