OneTwoTrip: цены на авиабилеты в России в сентябре упали на 13%

Стоимость авиабилетов в России в сентябре снизилась по отношению к августу 2019 года на 13%. На популярные зарубежные направления цены упали на 10%, говорится в исследовании OneTwoTrip, подготовленном для ТАСС.

На октябрь снижение цен составило 22% по отношению к августу. Снижаются цены на перелеты в Томск, Петрозаводск, Челябинск и Санкт-Петербург. Среди зарубежных направлений зафиксировано снижение стоимости билетов в Словакию, Марокко, на Мальту, в США, Нидерланды и Грецию.

Вчера, 10 сентября, газета «Известия» написала, что средняя стоимость перелета в России выросла на 24,1% с января по август 2019 года. Подорожание билетов назвали самым высоким с 2008 года. В ФАС заявили, что журналисты неверно интерпретировали данные Росстата.

На прошлой неделе начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова сообщала, что в первом полугодии стоимость авиабилетов выросла на 7%. После этого Минтранс РФ пообещал подготовить меры по сдерживанию цен на перелеты.

По итогам первого квартала 2019 года авиаотрасль оказалась в минусе на 45 млрд руб. Это выше показателей 2018 и 2017 годов.

Подробнее об убытках авиакомпаний — в публикации “Ъ FM” «Цены на авиабилеты обогнали инфляцию».