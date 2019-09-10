ФАС не наблюдает двузначного повышения средней стоимости авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не подтверждает двузначных темпов роста цен на авиабилеты. Служба считает, что данные Росстата неверно интерпретировали в СМИ. Ранее о подорожании средней стоимости перелета в экономклассе в России на 24,1% с января по август 2019 года сообщали «Известия».

«ФАС в своем анализе отслеживает чистый рост цен на конкретных внутрироссийских регулярных маршрутах в сопоставимых условиях. По отдельным маршрутам территориальные управления ФАС России проводят анализ и принимают меры реагирования, однако в целом по стране двузначных темпов роста не наблюдается»,— сообщили в службе (цитата по ТАСС).

В ФАС пояснили, что статистика оценивает «средний чек», который в большей степени характеризует покупательную способность населения, чем рост цен. В показатель включен рост пассажиропотока, изменение дальности и направлений полетов, чартерные и международные программы, различные тарифы и условия провоза багажа. Также в ведомстве сочли некорректным сопоставление высокого и низкого сезона.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на Росстат сообщала, что подорожание авиабилетов с января по августа оказалось самым высоким с кризисного 2008 года. В службе отмечали, что в августе стоимость билетов всегда близка к максимальной, а позже цены снижаются.

О том, почему билеты дорожают — в “Ъ FM” «Цены на авиабилеты обогнали инфляцию».