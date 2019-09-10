МАКС-2019
СОТРУДНИЧЕСТВО |
МАКС 2019: Чехия и Россия обсудили возможности сотрудничества при разработке нового самолета на базе L-610
В рамках панельной дискуссии «РЕЙС 2030. Как развивается чешско-российское сотрудничество в области авиастроения?» представители чешских и российских компаний обсудили возможности взаимодействия двух стран в авиапроме.
АВИАСТРОЕНИЕ |
Двигатель чешского авиастроения
PBS в этом году произведет тысячную ВСУ Safir 5K/G MI для российских вертолетов Миль, она была разработана на базе модели ВСУ, изначально предназначенной для чешского самолета Л-610.
ИНТЕРВЬЮ |
Мы идем нога в ногу с мировыми лидерами авиапрома
«Чехия — неотделимая часть мировой авиапромышленности, и мы умеем создавать добавленную стоимость наших производителей и глобальных игроков»,— говорит в интервью Йозеф Кашпар, президент Ассоциации чешской аэрокосмической промышленности.
ИНТЕРВЬЮ |
Jihostroj: 100 лет в полете
Чешская компания Jihostroj, производящая аэрокосмическое и гидравлическое оборудование,— одна из тех, кто отметил свой вековой юбилей вместе с чешской авиацией. Сто лет опыта дали ей главное — понимание, как достичь успеха. Для этого, по мнению директора по стратегии и развитию фирмы Гинека Валнера, необходимо иметь технически совершенный продукт и наработанное годами реноме.
ВЫСТАВКА |
Эхо: Чехия приняла участие в работе аэрокосмического салона МАКС
Почти 300 рабочих встреч с представителями компаний, специализирующихся в авиационной и космической промышленности, провели официальные участники от Чешской Республики на аэрокосмическом салоне МАКС 2019, который проходил с 27 августа по 1 сентября этого года.
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