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МАКС-2019

МАКС-2019
 
СОТРУДНИЧЕСТВО |

МАКС 2019: Чехия и Россия обсудили возможности сотрудничества при разработке нового самолета на базе L-610


В рамках панельной дискуссии «РЕЙС 2030. Как развивается чешско-российское сотрудничество в области авиастроения?» представители чешских и российских компаний обсудили возможности взаимодействия двух стран в авиапроме.
 
АВИАСТРОЕНИЕ |

Двигатель чешского авиастроения


PBS в этом году произведет тысячную ВСУ Safir 5K/G MI для российских вертолетов Миль, она была разработана на базе модели ВСУ, изначально предназначенной для чешского самолета Л-610.
 
ИНТЕРВЬЮ |

Мы идем нога в ногу с мировыми лидерами авиапрома


«Чехия — неотделимая часть мировой авиапромышленности, и мы умеем создавать добавленную стоимость наших производителей и глобальных игроков»,— говорит в интервью Йозеф Кашпар, президент Ассоциации чешской аэрокосмической промышленности.
 
ИНТЕРВЬЮ |

Jihostroj: 100 лет в полете


Чешская компания Jihostroj, производящая аэрокосмическое и гидравлическое оборудование,— одна из тех, кто отметил свой вековой юбилей вместе с чешской авиацией. Сто лет опыта дали ей главное — понимание, как достичь успеха. Для этого, по мнению директора по стратегии и развитию фирмы Гинека Валнера, необходимо иметь технически совершенный продукт и наработанное годами реноме.
 
ВЫСТАВКА |

Эхо: Чехия приняла участие в работе аэрокосмического салона МАКС


Почти 300 рабочих встреч с представителями компаний, специализирующихся в авиационной и космической промышленности, провели официальные участники от Чешской Республики на аэрокосмическом салоне МАКС 2019, который проходил с 27 августа по 1 сентября этого года.
 
 
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