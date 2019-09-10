МАКС 2019: Чехия и Россия обсудили возможности сотрудничества при разработке нового самолета на базе L-610

В рамках панельной дискуссии «РЕЙС 2030. Как развивается чешско-российское сотрудничество в области авиастроения?» представители чешских и российских компаний обсудили возможности взаимодействия двух стран в авиапроме. В их числе — разработка нового 40-местного самолета на базе модели L-610, развитие сельскохозяйственной авиации, совместная работа над двигателями и вспомогательными силовыми установками. Заместитель министра промышленности и торговли Чехии Мариан Пьеха, который возглавил чешскую делегацию, не исключил возможности финансовой поддержки перспективных направлений сотрудничества со стороны специальных программ Чешской Республики и Евросоюза.



В начале дискуссии директор департамента авиационной промышленности Минпромторга России Дмитрий Лысогорский отметил, что «практически вся региональная авиации в России, по большому счету, является чешской». Во время двусторонних переговоров этот факт подтвердил заместитель чешского министра промышленности и торговли Мариан Пьеха. В российских регионах активно используются самолеты L-410 вместимостью до 19 пассажиров. L-410 является одним из успешных примеров в области самолетостроения. В 2015 году был подписан договор на частичную локализацию этого самолета на базе Уральского завода гражданской авиации. В 2017 году состоялись первые поставки в региональные компании. По словам представителей Минпромторга, этот самолет наиболее востребован в тех районах, где есть аэродромы с короткими, слабо подготовленными взлетно-посадочными полосами, так как технические возможности Л-410 позволяют сажать его в том числе в таких условиях.

Вместе с тем в российских регионах в настоящее время существует потребность в увеличении дальности полетов, а также повышении грузоподъемности и пассажировместимости самолетов. Поэтому было принято решение начать разработку нового 40-местного самолета на базе еще одной успешной чешской модели — Л-610. Новый самолет поможет обновить российский парк самолетов, использующихся в региональных перевозках, а также повысить экономическую эффективность транспортного сообщения. По данным Минпромторга, работа над проектом нового самолета начнется уже в следующем году, ее планируется закончить к 2023 году. В Минпромторге считают, что у этого самолета есть хорошие экспортные перспективы: так, к этому проекту уже проявила активный интерес Республика Казахстан.

Учитывая, что работа над проектом только началась, сейчас наиболее удобный момент, чтобы обсудить возможности кооперации с чешскими партнерами, подчеркнул Дмитрий Лысогорский. В частности, Мариан Пьеха отметил, что после того, как будет закончен этап разработки технической документации, можно будет рассмотреть вопрос финансирования этого проекта со стороны Чехии и Евросоюза: «В Чехии ежегодно выделяется 2–3 млрд крон на исследования и новые разработки. Также около 400 млн евро в год на эти цели готов выделить Евросоюз».

Российский рынок остается одним из основных для чешского авиационного экспорта. «В минувшем году чешские компании экспортировали в Россию самолеты и комплектующие на сумму 1,5 млрд крон (почти 60 млн евро). Помимо “авиационных” государств ЕС, таких как Франция или Германия, Россия — одна из стран, которая является важным экспортным направлением для отечественных компаний»,— прокомментировал Збинек Грушка, исполнительный директор Ассоциации чешской аэрокосмической промышленности (ALV R).

В панельной дискуссии участвовали в том числе представители чешских компаний, наиболее активно сотрудничающих с российским рынком. Компания Aircraft Industries, чешский производитель легендарного самолета Л-410, представила планы по дальнейшему развитию и свою роль в проекте Л-610, так как завод в чешских Куновицах, на традиции которого сегодня опирается предприятие, был разработчиком самолета L-610 в 80-х годах XX века. В дискуссии также приняли участие представители компании Jihostroj, которая производит компоненты для авиационных двигателей на основе собственных разработок, предприятия PBS Velk Bte, разрабатывающего и производящего турбинные двигатели, вспомогательные силовые установки и системы кондиционирования воздуха для аэрокосмической промышленности, компании UNIS — производителе блоков управления, а также представители одного из крупнейших в мире производителей спортивных самолетов — компании Czech Sport Aircraft.

Чешские компании обозначили также другие перспективные направления работы на российском рынке. Это работа по разработке новых двигателей, вспомогательных установок, а также развития сельскохозяйственной авиации. Это направление, в частности, собирается активно развивать GE Aviation CZECH, чешское подразделение General Electric. Представители компании поделились опытом первой поставки американского сельскохозяйственного самолета Thrush с чешским двигателем GE H для российского заказчика. Сейчас перед компанией стоит задача увеличить количество поставок этой техники в Россию.

После окончания панельной дискуссии состоялись переговоры с заместителем российского министра промышленности и торговли Олегом Бочкаревым, которые касались чешско-российского сотрудничества в рамках проекта создания самолета Л-610. Позднее чешская делегация во главе с Марианом Пьехой по приглашению руководителей молодежного фестиваля «От Винта!» посетила павильон Future Hub, где в этом году были собраны самые интересные работы молодых изобретателей из всех регионов России.

«Я уверен, что и Чехия, и Россия обязательно должны работать со всеми поколениями разработчиков и воспитывать интерес к техническому творчеству с самого раннего возраста. Чехия этим занимается, и мы будем рады сотрудничеству также и в рамках этого направления!» — заявил Мариан Пьеха.

В тот же день заместитель чешского министра промышленности и торговли посетил чешскую экспозицию на салоне МАКС. Во время ознакомления с совместным стендом чешских компаний, который организовало Министерство промышленности и торговли ЧР, Мариан Пьеха попробовал себя в роли пилота самолета Л-410, который отпраздновал в этом году полвека в воздухе. Помогла ему в этом специальная программа, проецирующая 3D-изображение при помощи специальных очков. Этот экспонат привезла на MAKS компания Aircraft Industries.