Эхо: Чехия приняла участие в работе аэрокосмического салона МАКС

Почти 300 рабочих встреч с представителями компаний, специализирующихся в авиационной и космической промышленности, провели официальные участники от Чешской Республики на аэрокосмическом салоне МАКС 2019, который проходил с 27 августа по 1 сентября этого года. Во главе чешской официальной делегации в Москву прибыл заместитель чешского министра промышленности и торговли Чехии Мариан Пьеха.



Восемь чешских фирм, профильные ассоциации и агентства по поддержке торговли и иностранных инвестиций представляли Чешскую Республику в рамках официального участия, организованного Министерством промышленности и торговли ЧР, на салоне МАКС в этом году. Все чешские компании были централизованно представлены на официальном стенде Чешской Республики. Здесь можно было увидеть как компании, которые давно стали ключевыми игроками российско-чешского сотрудничества в области авиации, так и фирмы, которые только начинают проявлять интерес к российскому рынку.

История взаимоотношений в авиационной промышленности между Чехословакией и СССР началась в 1935 году. До сих пор российский рынок остается одним из основных для чешского авиационного экспорта. Экспортные поставки из Чехии в основном «летают на крыльях» самолета Л-410, который является гордостью чешской гражданской авиации. Посетители чешской экспозиции имели возможность попробовать себя в роли пилота самолета Л-410 благодаря программе, которая проецировала 3D-изображение с помощью специальных очков. Данный экспонат на выставку привезла компания Aircraft Industries, производитель легендарного чешского самолета.

Посетители проявили интерес также к экспонатам фирмы PBS Велка Битеш, которая занимается разработкой и производством турбинных авиамоторов, вспомогательных силовых установок и систем кондиционирования воздуха. Компания с более чем 200-летней традицией по-прежнему имеет репутацию инноватора в области машиностроения. Вспомогательные силовые установки PBS Велка Битеш приводят в действие российские вертолеты Ми по всему миру. Впервые делегаты чешской компании встретились с представителями российского производителя вертолетов в 1999 году как раз во время салона МАКС. В этом году PBS Велка Битеш отметила 20 лет с начала этого сотрудничества. На МАКС 2019 фирма представила ВСУ Safir 5K/G MIS, которая является версией ВСУ Safir 5K/G MI, разработанной специально как замена ВСУ украинского производства, ранее устанавливавшихся в российских вертолетах. Среди других экспонатов компании можно упомянуть мотор PBS TJ150 или стартер-генератор EMG-200, который был разработан для вертолетов «Ансат».

Компания GE Aviation Czech, пражский производитель турбовинтовых моторов, поделилась во время МАКС отличной новостью. Помимо традиционного сотрудничества в области производства самолета Л-410, компания добилась на российском рынке нового успеха. Фирма поставила первому клиенту в России сельскохозяйственный самолет Thrush 510G, оснащенный чешским мотором GE серии H.

Компания Jihostroj из города Велешин в свою очередь напомнила на салоне о своем юбилее: в текущем году компания отпраздновала 100 лет с момента создания. Фирма с 80-летним опытом работы в сфере самолетостроения по сей день занимается производством компонентов для авиамоторов, которые она сама и разрабатывает.

Unis из Брно, производитель блоков управления, продемонстрировал на МАКС несколько новых достижений. В дополнение к уже осуществляемым поставкам для реактивных двигателей меньшего размера PBS Velk Bte, компания теперь участвует в разработке систем управления для двигателей крупногабаритных самолетов. Речь идет o модернизации силового агрегата украинского самолета «Руслан», одного из крупнейших транспортных самолетов в мире.

В категории малых авиамоторов результат сотрудничества PBS и UNIS нашел применение во время уникального перелета французского изобретателя Фрэнка Запата, который преодолел Ла-Манш на собственноручно собранном флайборде. Свой аппарат он оснастил моторами PBS TJ 40, над разработкой которого трудились чешские инженеры. Стоит упомянуть, что в этом году на МАКСе было впервые организованно шоу, во время которого посетители могли увидеть в деле лучших российских флайбордистов.

Авиационную промышленность как инновационный сектор с вековой традицией производства на МАКС 2019 представляла Ассоциация чешской аэрокосмической промышленности. «На МАКС мы имели возможность продемонстрировать, что нам есть что предложить российской стороне. Прежде всего, речь идет о сотрудничестве при разработке и последующем производстве нового 40-местного самолета для региональных маршрутов»,— уточнил Збинек Грушка, исполнительный директор Ассоциации чешской аэрокосмической промышленности.

Представители компании Czech Sport Aircraft, которая является одним из лидеров производства в секторе сверхлегкой авиации, на МАКС показали Чехию как выдающегося производителя малых спортивных самолетов. «Czech Sport Aircraft хочет развивать свою деятельность в России. Во время нашего первого участия на МАКС мы были заняты, прежде всего, поисками партнеров и информации, касающейся процесса сертификации нашего самолета в РФ. С этой точки зрения я оцениваю наше участие на салоне в этом году как очень результативное. Мы благодарны нашему Министерству промышленности и торговли за возможность принять участие в рамках совместной чешской экспозиции»,— заявил Войтех Тума, коммерческий директор компании.

Свои услуги в области поддержки экспорта и торговли компаниям во время МАКС представило чешское агентство CzechTrade. Агентство CzechInvest со своей стороны рекламировало Чехию как перспективную страну для размещения инвестиций.

В совместной экспозиции были представлены также малые и средние по величине компании, которые заинтересованы в развитии своей деятельности на российском рынке. Речь идет, например, о фирме ATG — производителе систем управления самолетами, и компании MGM Compro. MGM Compro — семейное предприятие, которое в Злине разрабатывает и производит сложные электрические силовые установки для аэрокосмической промышленности.

В Чехии насчитывается более 120 компаний-поставщиков для аэрокосмической отрасли, в которых работают более 20 тыс. человек. Сделанные в Чехии самолеты летают на всех континентах. Авиационный экспорт Чехии растет девятый год подряд. Чешская Республика принадлежит к элитному клубу, включающему в себя семь стран мира, которые занимаются разработкой и производством авиационных двигателей. Чешские компании поставляют комплектующие для компаний мирового класса, таких как Boeing, Airbus, Bombardier или Embraer.

Министр промышленности и торговли ЧР Карел Гавличек накануне открытия МАКС 2019 встретился с чешскими авиастроителями и обсудил с ними вопросы поддержки новых разработок и вопросы поддержки экспорта. Он определил сектор авиастроения как одну из приоритетных глав разрабатываемой национальной экономической стратегии. «Аэрокосмическая отрасль является одной из витрин отечественных промышленных фондов»,— сказал министр.

Йозеф Каспар, глава Исследовательского и испытательного авиационного института (VZL) и Ассоциации чешской аэрокосмической промышленности (ALV R), отметил, что в Чехии есть производственные, исследовательские мощности и университеты, которые составляют полную экосистему в аэрокосмической отрасли: «Чешская Республика является одной из немногих стран в мире, которая может разрабатывать и производить самолеты от А до Я на своей территории. Авиация является одной из наиболее регулируемых отраслей, и поставщики должны играть в первой лиге. Преуспеть в жесткой сертификационной регуляции на мировой и отечественной арене производителям помогают технологические навыки и прогресс».