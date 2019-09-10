Мотор! Еще мотор!

Сотрудничество между российскими авиастроителями и их коллегами из Европы и Америки становится все более результативным. Подписанное еще в конце 2017 года соглашение о сотрудничестве между Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) и чешским производителем турбовинтовых двигателей GE Aviation Czech расширило свои границы за счет авиапрома США. На российский рынок сельскохозяйственной авиации буквально влетел первый американский самолет Thrush 510G с чешским двигателем GE H.



Первый сельскохозяйственный самолет Thrush 510G был передан российскому клиенту и уже приступил к работе на российских полях. Самолет, который производит американская компания Thrush Aircraft, оснащен двигателями серии GE H, которые выпускает штаб-квартира по производству турбовинтовых двигателей GE Aviation, расположенная в Праге.

УЗГА, став авторизованным сервисным центром компании GE Aviation Czech, расширил возможности по сотрудничеству российских специалистов со специалистами международного авиарынке. Екатеринбургский завод, в этом году отмечающий 80-летний юбилей, предоставляет услуги технического обслуживания, а также занимается обучением персонала для обслуживания двигателей GE Aviation серии H. До недавнего времени это было возможно исключительно в Праге. Для чешской компании GE Aviation Czech, поставщика турбовинтовых двигателей, укрепление на российском рынке является важной страницей в экспортной истории предприятия.

На крыле российского аграрного бума

В последние годы российский аграрный сектор претерпевает значительные изменения, предлагая возможности использования сельскохозяйственной авиации как на внутреннем рынке, так и на рынках соседних стран. Государственные субсидии в размере сотен миллиардов рублей в год идут в этот сектор, и хотя агропромышленный комплекс по-прежнему в значительной степени недофинансирован, у иностранного бизнеса существуют возможности для участия в процессе модернизации. Одним из наиболее эффективных способов обработки крупных российских полей является использование сельскохозяйственной авиации.

Первая поставка самолета за океан открывает для Thrush 510G путь к успеху не только на российским рынке, но и рынках соседних стран. До сих пор главным рынком сбыта для данных аппаратов была Латинская Америка. В Аргентине эти самолеты в буквальном смысле спасли урожай винограда сорта Мальбэк благодаря таланту сотрудников компании GE Aviation Czech.

Моторы серии GE H производства пражского центра турбовинтовых моторов GE Aviation, которые устанавливаются на самолеты Thrush 510G, компания GE Aviation Czech экспортирует при поддержке чешского Экспортного гарантийно-страхового общества (EGAP) и Чешского экспортного банка (EB).

Прага — центр разработки и производства авиационных двигателей

GE Aviation является одним из крупнейших в мире производителей авиационных двигателей. В этом году компании исполнилось 100 лет. Каждые две секунды где-нибудь в мире взлетает самолет с двигателем GE. Завод в пражских Летнянах — важная глава для компании. Здесь она начала писать историю своего бизнеса в сегменте небольших турбовинтовых двигателей. GE Aviation «приземлился» в Летнянах в 2008 году. Он вышел на чешский рынок благодаря приобретению части активов легендарного производителя авиационных двигателей Walter Motorlet. GE Aviation Czech продолжила традицию производства, основанную на чешской технологической базе, принесла инвестиции и внедрила ряд ноу-хау в компании. За последние десять лет компания инвестировала более $100 млн в модернизацию производства в Чехии.

Вначале была серия GE H

Первой разработкой завода под брендом GE Aviation была серия турбовинтовых двигателей GE H, прошедшая европейскую сертификацию EASA в 2011 году. Турбовинтовые моторы серии GE Н предназначены для работы в экстремальных климатических условиях и на большой высоте: в Африке, Сибири, Непале. В основе был двигатель Walter M601, при создании которого был использован 40-летний опыт производства компании Walter Motorlet. Первым самолетом, который подняли в воздух двигатели серии GE H, стал чешский флагман региональной авиации — L-410. Главный экспортный рынок для L-410 — Россия. Серия GE H успешно зарекомендовала себя на мировом рынке, и на сегодняшний день двигатели эксплуатируются на шести континентах. Завод в Чехии также отвечает за техническое обслуживание парка двигателей Walter M601, которые все еще эксплуатируются. В общей сложности более тысячи турбовинтовых двигателей GE Aviation Czech приводят в движение самолеты по всему миру. Технологические и производственные инновации, продажи и обслуживание двигателей GE H являются основой успеха компании, поэтому она постоянно работает над их улучшением. Будучи первой в мире в своем классе, компания GE Aviation Czech прошла в прошлом году сертификацию электронной системы управления двигателем и винтом (EEPC). С ней серия GE H позволяет самолетам выполнять сложные маневры в воздухе — двигатель стал сердцем пилотажных самолетов DART 550 Diamond Aircraft из Австрии.

Мотор, который печатают на 3D

Чешская штаб-квартира турбовинтовых двигателей стала единственным филиалом американской GE Aviation, где авиационные двигатели разрабатываются, производятся, сертифицируются и экспортируются за пределами США. Здесь родился GE Catalyst. Абсолютно новый двигатель GE Catalyst является пионером в мире турбовинтовых двигателей. Более трети мотора изготавливается при помощи 3D-печати. Это первый в мире и в своем классе турбовинтовой двигатель за последние 30 лет, разработанный с нуля. На данный момент GE Catalyst прошел тысячу часов тестов на наземных испытательных стендах.