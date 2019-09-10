Jihostroj: 100 лет в полете

Чешская компания Jihostroj, производящая аэрокосмическое и гидравлическое оборудование,— одна из тех, кто отметил свой вековой юбилей вместе с чешской авиацией. Сто лет опыта дали ей главное — понимание, как достичь успеха. Для этого, по мнению директора по стратегии и развитию фирмы Гинека Валнера, необходимо иметь технически совершенный продукт и наработанное годами реноме. «Мы готовы к сотрудничеству с УЗГА в рамках проекта Л-410 и разработки самолета Л-610»,— говорит Гинек Валнер.



— Компания Jihostroj отпраздновала в этом году столетие со дня основания. Вы можете назвать ключевые моменты в истории фирмы?

— Оглядываясь на нашу вековую историю, мы можем с уверенностью утверждать, что Jihostroj успешно прошла проверку временем. За время существования компания сталкивалась с многочисленными проблемами, политическими изменениями и кризисами. Сейчас мы открываем новую главу в истории нашей компании. Это стало возможным, прежде всего, благодаря нашей собственной базе разработок и амбициям в сфере технологий, которые мы успешно реализовали. В 1919 году, когда была основана наша компания, это была маленькая мастерская. Но уже в 1936 году она начала работать в области авиационной промышленности, разрабатывать и производить устройства для топливных систем самолетов. Этот этап ознаменовался бурным развитием и модернизацией производства. Следующим переломным моментом стали 90-е годы. В 1992 году компания была приватизирована и потеряла ряд традиционных для себя рынков. B период нестабильности 90-х годов развитие авиационной промышленности во многих странах замерло, и Чехия не являлась исключением. С трудностями столкнулся и СССР, с которым Чехословакия сотрудничала в области авиастроения с 1935 года. Мы все же пережили этот кризис благодаря двум столпам нашего производства: авиационной и гидравлической технике. Компания занялись повышением производительности труда, освоила западные стандарты и пробилась на рынки развитых стран. Инвестируя крупные средства в технологии, мы достигли очень высокого уровня технологического развития и обзавелись собственным центром разработок.

— Какую роль в истории компании играет сотрудничество с Россией?

— С Россией, а точнее с тогдашним СССР, Jihostroj начала сотрудничать в 50-е годы прошлого века. Это сотрудничество продолжается и по сей день. Мы умеем работать на этом рынке. Речь идет не только о технологиях, но и о понимании российской бизнес-среды и владении русским языком. Все это помогает сотрудничеству. Например, мы участвуем в проектах в области поддержания летной годности уже эксплуатируемых самолетов. Проявляем интерес ко всем новым проектам, которые появляются на российском рынке. Наша компания предлагает широкий спектр гидравлических насосов и двигателей для любой мобильной техники.

— Какова роль компании в чешской цепочке поставщиков авиапрома?

— У нас за плечами 83-летний опыт работы в авиационной промышленности и ноу-хау высокотехнологичного производства. Чехия умеет создавать самолеты от A до Z, и буква J в этом алфавите закреплена за фирмой Jihostroj. Более полувека она является ключевым составным элементом чешской авиационной промышленности, производя системы регулирования авиамоторов, пропеллеров и вспомогательные силовые установки.

— С какой концепцией вы вступаете в новый век, что станет основой дальнейшего функционирования?

— Во второй век нашей истории мы вступаем как очень компетентная, экономически здоровая и современная фирма. Мы являемся глобальным игроком в области производства гидравлической и авиационной техники. Мы члены высшей лиги, и наша компания соответствует самым жестким мировым стандартам.

— Какова роль России в планах по дальнейшему развитию вашей компании. Насколько она важна для вас как рынок, и как вы оцениваете его потенциал?

— Россия большой и важный рынок. Стратегической целью является доведение бизнеса в России до объемов, сопоставимых с нашим бизнесом в Европейском союзе или США. Это касается как области гидравлики, так и области авиации. В сегменте гидравлической продукции речь идет о поставках компонентов на сумму около $10 млн. Для достижения этой цели мы основали в России совместное предприятие, которое занимается локализацией производства гидравлических насосов, предназначенных для продажи в Российской Федерации и соседних странах.

— Jihostroj частично локализовала в Татарстане свою производственную программу, которая не имеет отношения к авиационной промышленности. Компания рассматривает для себя возможность заняться локализацией в области авиации?

— Локализация производства, относящегося к авиапрому, всегда дается сложнее. Прежде всего, это связано со сложным технологическим трансфером, сертификационными процессами и целым рядом иных технологических аспектов. Тем не менее, если вы решили двигаться в каком-то направлении, путь всегда найдется. B этом смысле нам интересно сотрудничество с екатеринбургским заводом УЗГА в рамках программы производства самолетов Л-410.

— Чехия и Россия ведут активные переговоры о возможном сотрудничестве при производстве 40-местного самолета на основе чешского проекта Л-610. Каким вы видите чешский вклад с точки зрения разработки и производства? Jihostroj рассчитывает принять участие в создании нового аппарата?

— Чешская сторона может предложить практически полный набор поставщиков, который сформирован уже сейчас. Это касается всех компонентов, за исключением мотора. Двигатели требуемой мощности у нас пока не производятся. Тем не менее, у нас есть опыт разработки прототипа мотора Walter M 602, который был предназначен как раз для Л-610. Чехия сегодня располагает завершенной цепочкой поставщиков, которая в состоянии обеспечить как разработку, так и последующее производство новых типов турбовинтовых моторов. Заняться сейчас проектом мотора для 40-местного самолета стало бы вызовом для всех причастных к данному сектору чешских компаний. Jihostroj на текущий момент готова присоединиться к проекту и предоставить устройства для топливной системы и вспомогательной силовой установки.

— В Чехии сейчас реализуют два крупных модернизационных проекта. Речь идет о знаменитых самолетах Л-410 с индексом NG и Л-39 NG. Вы участвуете в их реализации?

— Мы принимаем активное участие в данных национальных проектах и рады этому. Мы верим в их успех и поставляем для них современные продукты, отвечающие самым высоким мировым технологическим стандартам.

— Какие компании являются заказчиками вашей продукции на мировом рынке и в России?

— Во всех странах, куда мы поставляем нашу продукцию, мы сотрудничаем с элитой среди производителей. В России это «КамАЗ» и «Ростсельмаш». На мировом уровне могу упомянуть наше сотрудничество с GE Aviation, Honeywell, американской компанией Parker Hannifin или с французскими производителями Safran и Daher.

— Авиационная промышленность считается одной из самых зарегулированных с точки зрения безопасности и связанной с ней сертификации. Как вы воспринимаете дихотомию модернизации и совершенно новых проектов. Выгоднее заниматься улучшением придуманного ранее или начинать с чистого листа?

— Авиация является, пользуясь английским выражением, «knowledge and capital intensive». Самым оптимальным, конечно, является умная и продуманная кооперация с тем, что уже существует и проверено временем. Это лучше, чем начинать с нуля, тратя на это большие материальные, человеческие и денежные ресурсы.

— В каких сегментах российского рынка могут преуспеть самолеты и моторы, производимые в Чешской Республике?

— Чехия — выдающийся производитель самолетов для региональной авиации, предназначенных для этих самолетов моторов, систем и компонентов. Самолет Л-410 — феномен. Также мы умеем производить и военные учебно-тренировочные самолеты. В пересчете на количество населения мы производим больше всех в мире маленьких, легких самолетов.

— Новую главу в истории чешских моторов, работающих в России, открывают поставки сельскохозяйственного самолета Thrush 510G, который оснащается авиамоторами GE Aviation, производимыми в Чешской Республике. Чехия располагает собственными самолетами, предназначенными для сельского хозяйства, которые можно было бы предложить российским потребителям?

— Однозначно. В Чехии было произведено более тысячи самолетов Z-37. На одну из модификаций устанавливались моторы M 601, которые хорошо известны в России. Я думаю, что проект самолета Z-37 Turbo был бы весьма интересен для российского рынка, и я могу представить себе разные конфигурации российско-чешского сотрудничества в этой области. Речь может идти о локализации, лицензионном производстве или иных формах. Если бы я мог советовать лицам, принимающим решения, я сказал бы им: «Посмотрите в эту сторону».

— Как вы оцениваете участие Чешской Республики на МАКС в этом году?

— Наша компания принимает участие на МАКС регулярно с момента его основания. В этом году Чехия была представлена на салоне очень достойно, нам было что показать посетителям. Состоялся также чешско-российский бизнес-форум, в работе которого приняли участие высокопоставленные представители обеих сторон. Было сказано о прочной позиции Л-410 в российской региональной авиации. Было заявлено об интересе к проекту Л-610 и готовности обеих сторон к эффективному сотрудничеству. Я рад этому.

Профиль компании Jihostroj a.s. — это ориентированная на экспорт компания. Ключевые рынки — это ЕС (прежде всего Германия) и США. На протяжении многих лет является надежным поставщиком для целого ряда мировых компаний: Parker Hannifin, Bobcat, GE Aviation, Honeywell, Safran, Linde, Jungheinrich, Daher и др. В России среди клиентов компании такие известные предприятия, как «КамАЗ» или «Ростсельмаш». Интерес к российскому рынку растет в последнее десятилетие. История компании началась вскоре после окончания Первой мировой войны в 1919 году, ключевые направления производства компании были созданы более 80 лет назад. Основными производственными сферами по-прежнему остаются гидравлические компоненты для автомобильной промышленности, в авиационно-космической промышленности по-прежнему используются системы контроля топлива для авиационных двигателей и вспомогательных силовых установок самолетов различных категорий, в частности топливные регуляторы и насосы. Здесь также разрабатываются и изготавливаются системы управления пропеллером для поршневых и турбинных двигателей, а также широкий спектр так называемых планерных приборов, таких как насосы, клапаны и фильтры.

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