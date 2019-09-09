«Яблоко» и «Справедливая Россия» требуют подвести итоги муниципальных выборов в Петербурге

Петербургские отделения партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» требуют подвести итоги муниципальных выборов в городе.

В совместном заявлении партий говорится, что избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) до настоящего часа отказываются вводить данные об итогах голосования на муниципальных выборах в систему ГАС «Выборы» под предлогом технических проблем. При этом представители оппозиции указывают, что, по совпадению, это происходит на участках, где побеждают представители их партий.

«При этом нет никакой уверенности в сохранности и подлинности избирательных бюллетеней, которые с вечера 8 сентября хранятся в районных администрациях»,— говорится в совместном заявлении.