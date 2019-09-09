Песков: нужно проверить, правда ли ребенок остался без присмотра при задержании Азара

Ситуация с задержанием журналиста и депутата муниципального округа Хамовники Ильи Азара требует отдельного внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналиста задержали 2 сентября: полицейские увезли его из квартиры в отделение, оставив его маленькую дочь одну дома. На действия сотрудников полиции пожаловался в прокуратуру уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, подал жалобу и сам Илья Азар.

Представитель Кремля выразил надежду, что направленное в СКР заявление журналиста будет рассмотрено. По его мнению, необходимо разобраться, «чтобы получить действительно правдивую картину того, что имело место». «Нужно четко выяснить, действительно ли маленький ребенок остался один дома. Если это действительно так, конечно, это требует отдельного внимания и отдельного рассмотрения, эта ситуация, с тем чтобы такое не повторялось впредь»,— добавил Дмитрий Песков.

Напомним, на Илью Азара составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированное шествие 31 августа. Журналист пробыл в ОВД «Красносельское» несколько часов, поддержать его пришли несколько десятков журналистов и его соратников. Ночью 3 сентября его отпустили.

Как расценивать действия правоохранителей при задержании Ильи Азара — читайте в публикации “Ъ FM”.