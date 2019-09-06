Названы негативные факторы, влияющие на сферу здравоохранения Свердловской области

Согласно стратегии развития здравоохранения Свердловской области до 2035 года, опубликованной на официальном портале правовой информации, на 1 января 2019 года в регионе не хватает более 4 тыс. врачей различных специальностей. В основном, кадры требуются в первичное звено здравоохранения и службу первой медицинской помощи. Дефицит врачебных кадров стал одним из негативных факторов, влияющих на здоровье граждан и сферу здравоохранения в Свердловской области, говорится в документе.

Как писал ранее «Ъ-Урал», в конце августа шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1. По результатам проверки комиссия свердловского минздрава не нашла нарушений в начислении зарплат. Причиной кризиса, по мнению областных врачей, стала недоработка руководств больниц. После посещения медучреждения региональным министром здравоохранения Андреем Цветковым, все шесть врачей забрали заявления. Власти пообещали, что хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку. Сейчас в больницах идет проверка объема выплат медперсоналу зарплат и стимулирующих. Главврачи на это время отстранены от должностей.

Стратегия указывает еще восемь негативных факторов. В частности, большая доля (36%) взрослого населения, ведущая нездоровый образ жизни, воздействие вредных химических и физических факторов внешней среды, трудности в предоставлении медпомощи жителям отдаленных населенных пунктов. Кроме этого, негативным фактором назван транзит жителей Средней Азии через Свердловскую область. «Среди мигрантов-рабочих высок уровень заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией»,— сообщается в документе.

Среди возможных рисков для свердловского здравоохранения авторы указали снижение уровня финансирования, напряженность среди медицинских работников из-за высокой профессиональной нагрузкой и отсутствие заинтересованности населения в сохранении здоровья.

До 2035 года на развитие детского здравоохранения, борьбу с заболеваниями, ликвидацию кадрового дефицита в рамках стратегии планируется выделить около 49,9 млрд руб., в том числе 33,3 млрд руб. — из областного бюджета, 9,8 млрд руб. — из федерального, 6,8 млрд руб. — внебюджетные источники.