Шесть хирургов из Нижнего Тагила забрали заявления об увольнении

Шесть хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) забрали заявления об увольнении, сообщила председатель городской профсоюзной организации учреждений здравоохранения Татьяна Усатова. По ее словам, один из врачей может сменить специальность. «У него давно есть квалификация врача УЗИ. Есть вероятность, что он примет такое решение, но останется работать в нашем учреждении»,— пояснила госпожа Усатова, добавив, что причиной смены специальности является профессиональное выгорание. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что губернатор Свердловской области сделал выговор региональному министру здравоохранения Андрею Цветкову из-за массового увольнения в Нижнем Тагиле. Пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков отказался от комментариев.

Шесть из десяти хирургов городской больницы №1 Нижнего Тагила на прошлой неделе подали заявления об увольнении, указав на возросшую нагрузку и низкую зарплату. Объем их нагрузки увеличился после увольнения четырех врачей из Демидовской городской больницы в начале августа. В результате пациентов стали распределять между городскими больницами №4 и №1.

На совещании во вторник, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители властей подтвердили, что в больницах Нижнего Тагила действительно наблюдались переработки, нагрузка на хирургов была высокой. Тем временем в региональной прокуратуре сообщили о начале проверки соблюдения федерального законодательства в части нарушения трудовых прав работников медучреждений.

Подробнее о ситуации в материале «Хирургам оказали помощь»

Анастасия Реутова