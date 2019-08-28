Собиравшиеся уволиться тагильские хирурги получат выплаты за повышенную нагрузку

Врачи-хирурги одной из больниц Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку, говорится в сообщении Минздрава России. Ранее в городской больнице №1 Нижнего Тагила шесть из десяти хирургов подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Пятеро из них забрали заявления «в ходе разъяснительной беседы», сообщили в министерстве, еще один находится в отпуске.

«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август. В ходе разъяснительной беседы пять хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске»,— говорится в сообщении Минздрава. В городской больнице №1 начали работу два новых хирурга, а также будут направлены специалисты из другой больницы, заявили в ведомстве. Хирургическая помощь в городских больницах «оказывается в полном объеме».

Напомним, увольнения хирургов в городе произошли в начале августа в Демидовской больнице, откуда ушли четыре специалиста. Причину кризиса региональные чиновники увидели в слабой работе главврачей.

Подробнее о кадровом кризисе в больницах Нижнего Тагила — в материале “Ъ” «Хирургам оказали помощь».