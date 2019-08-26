Свердловский минздрав не нашел нарушений по выплате зарплат хирургам Нижнего Тагила

Комиссия министерства здравоохранения Свердловской области в ходе проверки городской больницы №1 в Нижнем Тагиле не нашли нарушений в выплате заработной платы хирургам. «В начислении заработной платы нарушений не выявлено»,— заявил пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков. По его словам, один из специалистов уже забрал заявление об увольнении. Остальные пять врачей «взяли время на размышление до конца недели».

Господин Шестаков заверил, что хирургическая помощь во всех медицинских учреждениях города оказывается в полном объеме. «В случае нехватки сотрудников будут работать вахтовым методом, пока не укомплектуют штат. Мы всегда готовы подстраховаться. У нас есть высококлассные хирурги по всей области»,— добавил пресс-секретарь.

Напомним, из городской больницы №1 Нижнего Тагила шесть из десяти хирургов подали заявления об увольнении, объяснив это возросшей нагрузкой и низкой заработной платой. Аналогичная ситуация в городе произошла в начале августа в Демидовской больнице, откуда ушли четыре специалиста. Ранее в департаменте информполитики региона сообщили, что в ближайшее время губернатор Евгений Куйвашев проведет совещание по поиску решений проблем, возникших в сфере здравоохранения. Главной темой обсуждения станет решение актуальных кадровых вопросов. На совещание приглашены профильные члены правительства, представители медицинской общественности, в том числе руководители медицинских учреждений и практикующие врачи, а также представители профсоюзных организаций и эксперты.

Анастасия Реутова