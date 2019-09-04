Борис Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести внеочередные выборы в британский парламент 15 октября, если оппозиции удастся провести через Палату общин законопроект, предполагающий перенос даты выхода королевства из Евросоюза на более поздний срок. Чтобы инициировать выборы, господину Джонсону необходимо заручиться поддержкой двух третей депутатов, а это невозможно без поддержки оппозиционной Лейбористской партии.

«Я призываю лидера оппозиции (Джереми Корбина.— “Ъ”) <...> подтвердить, что, в случае, если этот законопроект о капитуляции будет принят, он (лидер лейбористов.— “Ъ”) позволит народу этой страны высказаться <...> на всеобщих выборах 15 октября»,— заявил господин Джонсон, выступая в парламенте (цитата по Reuters).

Спорный законопроект предусматривает не только пересмотр даты выхода из ЕС, но и блокировку «Брексита» без сделки. Он был представлен парламентариями от разных партий еще 2 сентября. Борису Джонсону не удалось собрать большинство против рассмотрения выдвинутого законопроекта.

На прошлой неделе королева Елизавета II одобрила предложение Бориса Джонсона и разрешила приостановить работу парламента с 9 сентября. Сам премьер отрицал предположения, что приостановка работы парламента связана с «Брекситом».

О том, как в парламенте рассматривают возможность новой отсрочки «Брексита» читайте в материале “Ъ” «Британскому премьеру мешают выйти».