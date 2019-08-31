Следователи изъяли у Егора Жукова флешки с предвыборной агитацией и лягушку

Обыск в квартире у фигуранта дела о массовых беспорядках, студента НИУ ВШЭ Егора Жукова завершен, сообщил «Новой газете» его адвокат Леонид Соловьев. Следователи изъяли две флешки, на которые загружены буклеты с предвыборной агитацией и курсовая работа, а также пустой компакт-диск, либертарианский флаг и керамическую фигурку лягушки.

В квартире во время обыска находились только несовершеннолетний младший брат студента и бабушка. Родители Егора Жукова находились за городом, их об обыске не предупредили.

Егор Жуков арестован до 27 сентября. По версии следствия, 21-летний молодой человек во время несогласованной акции 27 июля руководил толпой протестующих.

Ранее более 250 сотрудников НИУ ВШЭ опубликовали открытое письмо с просьбой освободить Егора Жукова. Во ВШЭ заявили, что открытое письмо не транслирует позицию вуза. Егор Жуков входит в предвыборный штаб незарегистрированного оппозиционного кандидата Дмитрия Гудкова.

О фандрайзинговой площадке, открытой для помощи фигурантам дел по итогам московских протестов, читайте в публикации “Ъ”.