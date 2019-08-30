Росгвардия планирует использовать видеорегистраторы на массовых мероприятиях

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал в интервью ТАСС, что Росгвардия прорабатывает вопрос об оснащении своих сотрудников и военнослужащих видеорегистраторами. Полиция призвала граждан не участвовать в несанкционированной акции 31 августа.

По словам главы Росгвардии, видеокамеры планируется использовать для фиксации обстановки, в том числе на массовых мероприятиях и при проведении спецопераций подразделениями спецназа ОМОН, СОБР и войскового спецназа. «Есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий, поэтому к этим вопросам мы подходим весьма серьезно и взвешенно»,— сказал господин Золотов.

Кроме того, Виктор Золотов заявил, что организаторы незаконных акций «не только сами нарушают закон, но и подталкивают к этому других граждан». По его словам, перекрывая улицы и проезжую часть, организаторы «нарушают права и свободы» тех, кто «против или безразличен к таким акциям».

Тем временем московская полиция призвала организаторов акции 31 августа «отказаться от ее проведения, гражданам — воздержаться от участия в ней». «Учитывая незаконность мероприятия, возрастает вероятность угроз личной безопасности граждан, а также риск провокаций как в отношении участников, так и в отношении посторонних»,— говорится в сообщении ГУ МВД России.

Напомним, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников, СКР возбудил дело о массовых беспорядках. 10 августа состоялась санкционированная акция протеста. На нее, по данным «Белого счетчика», пришли 50 тыс. человек. После митинга прошла «мирная прогулка», на которой задержали более 200 человек. 31 августа вместо не согласованной мэрией Москвы акции, которую заявляла Либертарианская партия России, пройдет несогласованное «Шествие против политических репрессий», организаторами которого выступил штаб Алексея Навального.

О планирующихся в выходные акциях читайте в материале “Ъ” «Сначала торжества, потом протесты».