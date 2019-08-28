Волкер назвал «уход» России из Крыма условием восстановления G8

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер уверен, что «уход» России из Крыма создал бы «прекрасные возможности для возобновления сотрудничества».

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма»,— сказал господин Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой» (цитата опубликована в русскоязычной версии Twitter Госдепа США).

Восстановить формат G8 предложил президент США Дональд Трамп. Его идею поддержала Франция, а Великобритания, Германия и Канада выступили против. По итогам саммита G7 во Франции лидеры «группы семи» признали необходимость укрепления сотрудничества с Россией. При этом они уверены, что восстанавливать формат G8 рано. Господин Трамп допустил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет в 2020 году в США. Кремль считает формат G20 более предпочтительным в сравнении с «семеркой».

О возможном возвращении Москвы в клуб ведущих держав мира читайте в публикации “Ъ”.