СМИ: Китай отклонил запрос военного корабля США на посещение порта Циндао

Власти Китая запретили кораблю ВМС США заходить в порт Циндао, передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Он отметил, что за месяц Китай уже второй раз отклоняет запрос американских кораблей на вход в порт.

По словам представителя военного ведомства, корабль ВМС США должен был войти в порт в воскресенье, но Китай заранее отказал. Источник добавил, что военные корабли США ранее неоднократно заходили в порты Китая: последний раз это было в 2017 году. Последним кораблем, зашедшим в порт Циндао, был эсминец USS Benfold в 2016 году.

В последние дни между КНР и США обострилась торговая война. США объявили, что с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд не на 10%, как планировалось ранее, а на 15%, пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. Как уточнил ранее американский президент, решение принято в ответ на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров: 23 августа Пекин объявил, что вводит пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.

Как развивается торговая война США и Китая, читайте в материале “Ъ”.