Снятый с выборов кандидат в мэры Новосибирска подал кассацию

Незарегистрированный кандидат в мэры Новосибирска от Партии социальных реформ Алексей Южанин подал кассационную жалобу в президиум Новосибирского областного суда. Об этом говорится в жалобе, имеющейся в распоряжении “Ъ-Сибирь”.

В конце июля избирком Новосибирска не зарегистрировал Алексея Южанина на выборы мэра из-за неверно оформленного партийного протокола о выдвижении. Господин Южанин в знак протеста объявил бессрочную голодовку и обратился с иском в Центральный райсуд Новосибирска, потребовав отменить решение избиркома, но суд отказал в удовлетворении исковых требований. Экс-кандидат подал апелляционную жалобу в Новосибирский облсуд, однако и он встал на сторону комиссии, оставив в силе решение суда первой инстанции.

По мнению истца, в обоих судебных решениях неверно применяется федеральный закон о выборах. В решении Центрального райсуда говорится, что региональное отделение Партии социальных реформ нарушило процедуру выдвижения Алексея Южанина, в частности в партийном протоколе якобы отсутствует его фамилия, имя и отчество. Господин Южанин в кассационной жалобе указывает, что это «абсолютное вранье», а избирком признал его статус кандидата, выдав разрешение на открытие избирательного счета.

Напомним, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. Изначально горизбирком зарегистрировал 17 из 20 выдвинутых кандидатов, но позднее комиссия аннулировала регистрацию кандидата от партии «Великое Отечество» Александра Трушакина и представителя Партии роста Сергея Проничева.

О предложении общественников создать коалицию кандидатов в мэры — в материале “Ъ-Сибирь” «За тех, кто против»

Илья Галагуз