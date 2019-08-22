Ученые потребовали прекратить преследование фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

54 российских ученых, работающих в разных странах возмутились уголовным преследованием участников протестов из-за выборов в Мосгордуму и потребовали «остановить каток политических репрессий». Соответствующее заявление, под которым подписались уже более 200 человек, опубликовано на сайте научной газеты «Троицкий вариант». В частности, подписи подставили представители МГУ, НИУ ВШЭ, МПГУ, РГГУ, СПбГУ, а также нескольких американских, британских, французских, испанских, итальянских, германских университетов.

Ученые подчеркнули, что с их деятельностью «несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие», а причиной протестных акций стали «именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов». Они выразили уверенность, что в стране, где «господствуют ложь и произвол», «нет места науке», да и будущего у этой страны нет.

«Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности о "массовых беспорядках" и "вмешательстве извне". Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ»,— говорится в совместном заявлении. Кроме того, ученые присоединились к требованию освободить из заключения и прекратить уголовное преследование фигурантов так называемого московского дела.

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла : Мы все помним, как не остановленная никем машина политических репрессий когда-то набрала ход и пожрала сотни тысяч людей. Мы очень не хотим для нашей страны повторения подобного. Мы, конечно, надеемся, что еще можно этот маховик остановить, что есть здоровые силы, которые поймут абсурдность и, главное, опасность движения в том направлении, которое задано в последние недели. Мы говорим о будущем. Источник: “Ъ FM”

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций, несанкционированного митинга 27 июля, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями».

Ранее Совет при президенте РФ по правам человека попросил глав силовых ведомств проверить правомерность применения силы к участникам протестных акций. В совете заявили о зафиксированных «существенных нарушениях прав граждан». Просьбу поддержал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал «беспрецедентным» применение силы сотрудниками правоохранительных органов на последних протестах в Москве.

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».

О развитии уголовного дела о массовых беспорядках — в публикации “Ъ”.