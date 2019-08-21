Кудрин назвал применение силы к протестующим в Москве «беспрецедентным»

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «беспрецедентным» применение силы сотрудниками правоохранительных органов на последних протестах в Москве. Он сообщил, что поддерживает просьбу Совета при президенте РФ по правам человека к руководителям МВД, Росгвардии и СКР разобраться в ситуации.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение. Важно публично разобраться в каждом случае. Все должны всегда оставаться в правовом поле»,— заявил господин Кудрин в Twitter.

В Москве с июля проходят акции протеста, поводом для которых стал отказ в регистрации независимых кандидатов, среди которых оппозиционеры Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Иван Жданов и другие. После одной из акций, несогласованного митинга 27 июля, СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане имеют право на протест, но никто не должен нарушать закон и доводить ситуацию «до абсурда либо столкновений с властями».

СПЧ попросил глав силовых ведомств проверить правомерность применения силы к участникам протестных акций в Москве 27 июля, 3 и 10 августа. В совете заявили о зафиксированных «существенных нарушениях прав граждан». Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов попросил генерального прокурора Юрия Чайку проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.

О реакции власти на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».

О развитии уголовного дела о массовых беспорядках — в публикации “Ъ”.