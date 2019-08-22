«Мы надеемся, что еще можно этот маховик остановить» Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге — о преследовании фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Российские ученые потребовали прекратить преследование фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. Открытое письмо подписали более 300 представителей науки из разных стран. Обращение опубликовано на сайте одной из научных газет. В частности, подписи подставили представители российских вузов, а также американских, британских, французских, испанских, итальянских, немецких университетов. Основной посыл письма “Ъ FM” обсудил с одним из подписантов, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Иваном Куриллой.

— Представители науки и образовательных учреждений с большой тревогой смотрят на то, как и куда выворачивает политика силовых органов России в последние месяцы. Мы все в прямом эфире наблюдали за тем, как развивались события в Москве вокруг выборов в Московскую городскую думу. И видели, как на пустом месте после мирных протестов силовые органы начали, как это говорилось в Советском Союзе, «шить» дела, то есть появились обвинения участников в массовых беспорядках, которых не было. Сейчас мы слышим обвинения в существовании каких-то зарубежных подстрекателях, которые за всем этим стоят. Ничего этого не было. Тем не менее, больше 10 человек сейчас арестованы и сидят по обвинениям в организации массовых беспорядков.

Это все очень печально, потому что очень рифмуется с историей нашей страны.





Мы все помним, как не остановленная никем машина политических репрессий когда-то набрала ход и пожрала сотни тысяч людей. Мы очень не хотим для нашей страны повторения подобного.

Мы, конечно, надеемся, что еще можно этот маховик остановить, что есть здоровые силы, которые поймут абсурдность и, главное, опасность движения в том направлении, которое задано в последние недели. Мы говорим о будущем. Большинство людей, которые подписали, преподают, работают со студентами — кстати, среди арестованных есть студенты. Разговор не только о сегодняшнем дне нашей страны, но и о завтрашнем. Нам очень больно видеть, что чьими-то решениями страну пытаются опять лишить возможности свободно заниматься, по меньшей мере, еще на целое поколение. Действительно, это эмоциональный, но глубоко продуманный и обсужденный текст.