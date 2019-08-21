Правительство изучит возможность поставок незарегистрированных лекарств в Россию

Секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой заявил о готовящейся закупке ряда четырех психотропных препаратов (диазепам, фенобарбитал, медозалам) и препарата клобазам для нуждающихся в них пациентов, передает «РИА Новости». Правительство поручило Минздраву совместно с региональными органами исполнительной власти определить объемы, в которых необходимо закупить лекарства. Минпромторг и ФГУП «Московский эндокринный завод» должны будут направить запрос зарубежным производителям о возможности поставки препаратов.

В середине августа сотрудники таможенной службы задержали в почтовом отделении мать ребенка-инвалида, попытавшуюся получить не зарегистрированное в России психотропное лекарственное средство, которое она заказала по интернету. Аналогичный случай произошел около месяца назад. В обоих ситуациях уголовные дела были закрыты. Детский омбудсмен Москвы ранее выступал за адресные закупки важных лекарств за рубежом.

Подробнее о незарегистрированных лекарствах читайте в публикации “Ъ” «Эта проблема существовала очень много лет, но замалчивалась».