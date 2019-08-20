Детский омбудсмен Москвы выступил за адресные закупки важных лекарств за рубежом

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович выступил за налаживание адресных закупок некоторых лекарств за рубежом, чтобы россиянам не приходилось заказывать их через интернет. «Нужно заняться вопросом ввода в реестр (подобных лекарств.— “Ъ”)»,— сказал он ТАСС на фоне задержания матери ребенка-инвалида при получении на почте незарегистрированного лекарства.

«Я рад, что прокуратура выступила (за отмену уголовного дела.— “Ъ”), но я бы хотел, чтобы эти вопросы не возникали»,— сказал господин Бунимович. «И самое главное, лекарство сейчас все равно не попадает к сыну этой женщины, потому что оно в рамках всех этих дел остается незаконным, изъятым»,— заявил детский омбудсмен.

Сотрудники таможенной службы вновь задержали в почтовом отделении мать ребенка-инвалида, попытавшуюся получить не зарегистрированное в РФ психотропное лекарственное средство, которое она заказала по интернету. Аналогичный случай произошел около месяца назад, однако после того, как в Кремле выразили обеспокоенность ситуацией, полиция не стала возбуждать дело.

Прокуратура отменила постановление об уголовном деле о контрабанде психотропных средств, возбужденном после получения матерью инвалида купленного ею по интернету не зарегистрированного в России психотропного противосудорожного препарата «Фризиум».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Прокуратура не поверила таможенникам».