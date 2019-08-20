Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.

The Wall Street Journal ранее со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ написала о четырех мониторинговых станциях, которые перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском. В частности, упоминалась станция в Билибино. В МИД России заявили, что передача данных не является обязательной.

«Радионуклидные станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас обратно загружают данные в PTS»,— отметил господин Зербо в Twitter.

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент России Владимир Путин позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

О повышении радиационного фона в Северодвинске читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».