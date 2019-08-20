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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

МИД РФ назвал необязательной передачу данных со станций мониторинга ядерных испытаний

Передача данных со станций национального сегмента мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя сообщения об отсутствии информации с мониторинговых станций после взрыва 8 августа под Северодвинском в Архангельской области.

«Необходимо иметь в виду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом»,— сказал господин Рябков «Интерфаксу». По его словам, инцидент «не должен иметь никакого отношения» к деятельности временного технического секретариата подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДВЗЯИ был принят в 1996 году, он запрещает «любой испытательный взрыв ядерного оружия и любой другой ядерный взрыв» в любом месте на земном шаре независимо от его мощности. В рамках договора создана Международная система мониторинга. Она включает объекты для сейсмологического, гидроакустического, инфразвукового, радионуклидного (отслеживают уровень радиации) мониторинга. В частности, в РФ находится восемь станций радионуклидного мониторинга, из них четыре — в Кирове, Билибино, Уссурийске и Залесово. В Дубне располагается лаборатория по радионуклидному мониторингу.

«Вместо того чтобы фокусироваться на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения, персонала, СМИ, которые раскручивают эту тему, могли бы озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу»,— сказал Сергей Рябков.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации ДВЗЯИ сообщила о четырех мониторинговых станциях, которые перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском.

В результате взрыва под Северодвинском погибли пять человек, более десяти пострадали. Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. Росгидромет уверяет, что это было связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Подробнее о взрыве читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».

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