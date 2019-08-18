Главные анонсы 19–25 августа

19 августа, понедельник

В Париже проведут переговоры президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон.

В Москве Таганский суд проведет заседание по делу об административном правонарушении Дарьи Сосновской, пострадавшей от действий полиции на несогласованном шествии.

В Донецке (Украина) железнодорожный вокзал возобновит работу после четырех лет простоя.

20 августа, вторник

В Риме Сенат Италии проведет дебаты по вопросу доверия правительству, на которых должен выступить премьер-министр Джузеппе Конте.

21 августа, среда

В Финляндии пройдет визит президента России Владимира Путина.

В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Германии Хайко Маас обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и Иране.

В Минске состоится встреча контактной группы по ситуации в Донбассе.

22 августа, четверг

В Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Мозамбика Филипе Ньюси.

В Казахстане на космодроме Байконур запланирован запуск беспилотного корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» на борту.

23 августа, пятница

В Москве на Красной площади откроется XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

В Москве Мещанский суд рассмотрит дело «Седьмой студии» о многомиллионном хищении.

24 августа, суббота

В Киеве в День независимости состоится «шествие достоинства», в котором будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.

В Биаррице (Франция) начнется саммит стран «семерки» на высшем уровне.

В Челябинске пройдет бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.

25 августа, воскресенье

В Японии стартует чемпионат мира по дзюдо, на который приглашен российский президент Владимир Путин.

В Абхазии пройдут президентские выборы.