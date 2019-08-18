Главные анонсы 19–25 августа

19 августа, понедельник
В Париже проведут переговоры президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон.
В Москве Таганский суд проведет заседание по делу об административном правонарушении Дарьи Сосновской, пострадавшей от действий полиции на несогласованном шествии.
В Донецке (Украина) железнодорожный вокзал возобновит работу после четырех лет простоя.
20 августа, вторник
В Риме Сенат Италии проведет дебаты по вопросу доверия правительству, на которых должен выступить премьер-министр Джузеппе Конте.
21 августа, среда
В Финляндии пройдет визит президента России Владимира Путина.
В Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и его коллега из Германии Хайко Маас обсудят ситуацию на Украине, в Сирии и Иране.
В Минске состоится встреча контактной группы по ситуации в Донбассе.
22 августа, четверг
В Москве президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Мозамбика Филипе Ньюси.
В Казахстане на космодроме Байконур запланирован запуск беспилотного корабля «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» на борту.
23 августа, пятница
В Москве на Красной площади откроется XII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
В Москве Мещанский суд рассмотрит дело «Седьмой студии» о многомиллионном хищении.
24 августа, суббота
В Киеве в День независимости состоится «шествие достоинства», в котором будет участвовать президент Украины Владимир Зеленский.
В Биаррице (Франция) начнется саммит стран «семерки» на высшем уровне.
В Челябинске пройдет бой между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом.
25 августа, воскресенье
В Японии стартует чемпионат мира по дзюдо, на который приглашен российский президент Владимир Путин.
В Абхазии пройдут президентские выборы.
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