Главные новости за выходные 17–18 августа

В субботу, 18 августа, в Москве прошел согласованный с властями митинг КПРФ «За честные и свободные выборы». На него пришли около 4 тыс. человек.

Также в Москве прошла организованная оппозицией серия одиночных пикетов: у памятников Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре, Надежде Крупской на Сретенке и Владимиру Шухову на Чистых прудах. Один человек был задержан позднее при несогласованном шествии по Арбату.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны 12 человек. О субботних акциях

Муниципальный депутат Красносельского округа Москвы Илья Яшин вышел на свободу после третьего подряд ареста. На выходе из спецприемника его снова задержали за призывы к несогласованным акциям и отвезли в отдел полиции Троицка.

Напомним, с середины июля в Москве проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Илья Яшин.

Диспетчеры аэропорта Жуковский несколько раз предупредили пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний» о перелетных птицах, сообщил проект Baza со ссылкой на расшифровку переговоров пилотов самолета, аварийно севшего на кукурузном поле. Источник «Интерфакса» также подтвердил, что в расшифрованных записях «черных ящиков» самолета было предупреждение о птицах.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов были признаны образцовыми. Им присвоены звания Героев России. Подробнее о происшествии

Из-за ливня в Сочи подтопило дороги в Центральном и Хостинском районах, а также участок федеральной трассы Джубга—Сочи. В ночь на 17 августа выпало более 70 мм осадков.