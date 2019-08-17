В Сочи затопило несколько улиц и федеральную трассу

Из-за ливня в Сочи подтопило дороги в Центральном и Хостинском районах, а также участок федеральной трассы Джубга—Сочи. Экстренные службы города работают в усиленном режиме. Накануне власти распространили предупреждение о возможных смерчах.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местных жителей, в Сочи затопило дороги в микрорайонах Бытха и Ареда, а также на улице Горького. По данным городской администрации, за ночь выпало более 70 мм осадков. Также сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и схода селей. Информации о пострадавших пока не поступало.
В Сочи действует штормовое предупреждение. 17 и 18 августа в городе ожидаются ливни с грозами и градом, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
На Сочи обрушился сильный ливень. Власти приготовились к возможной эвакуации из-за угрозы смерчей и подъема уровня воды. pic.twitter.com/OH19KZfsu8— Телеканал 360° (@360tv) August 17, 2019
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