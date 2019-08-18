В Санкт-Петербурге 17 августа во время серии пикетов задержали 12 человек

Серия одиночных пикетов состоялась на Невском проспекте в Санкт-Петербурге 17 августа. В ходе нее были задержаны 12 человек. Обошлось без серьезных провокаций и столкновений с полицией. Люди хотели обратить внимание властей и общественности на проблему нечестных выборов и незаконных задержаний во время митингов в Москве.

Основная масса людей находилась у Гостиного двора. Там же был депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский. Однако плакат в руки он не брал. Всего там собралось около 80 человек.

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански находился на пересечении Невского проспекта и Большой Морской улицы. Возле него, по данным СМИ, были задержаны двое провокаторов.

Также пикетчики собирались на Дворцовой площади и возле ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте. Там никого не задерживали.

У Гостиного двора в автозак забрали мужчину, который сделал полиции замечание по поводу неправильной парковки ведомственного авто. Также увели одного нетрезвого гражданина и двух людей, которые шли с палкой.

Когда акция подходила к концу, задержали еще двух человек. Первым был активист движения «Открытая Россия» Дмитрий Скурихин, который общался с собравшимися, стоя с плакатом. За ним же отправился неизвестный молодой человек, который спросил у полицейских, за что был задержан господин Скурихин.

Кроме того, проходили акции и противоположной направленности. Молодые люди стояли с плакатами, осуждающими митинги. Например, было написано «Нет бездумному протесту».

О том, как прошли протесты 17 августа в Москве,— в публикации “Ъ” «Не хватает общей воли».

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург