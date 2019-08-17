СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в поле A321 с диспетчерами

Диспетчеры аэропорта Жуковский несколько раз предупредили пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний» о перелетных птицах, сообщил Telegram-проект Baza со ссылкой на расшифровку переговоров пилотов самолета, аварийно севшего на кукурузном поле. Источник «Интерфакса» также подтвердил, что в расшифрованных записях «черных ящиков» самолета было предупреждение диспетчера о возможных пролетах птиц.

Самолет вылетел из Жуковского в 6:12, а уже в 6:14 пилоты подали сигнал об аварийной ситуации, сообщив об отказе одного двигателя. Диспетчер разрешил вернуться в аэропорт, но пилоты не стали этого делать, поскольку второй двигатель начал терять мощность, отчего скорость начала снижаться. Тогда пилотам пришлось сажать самолет в ближайшем месте — на кукурузном поле.

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«Просим скорую помощь и службу спасения»,— сообщили пилоты в 6:15. Тогда диспетчер спросил, на какой высоте находится самолет и сколько людей на борту. Экипаж ответил, что «сели за полосой». Пилоты также сообщили, что не сработал аварийный маяк. «Не отвлекайте, у нас эвакуация пассажиров»,— добавили пилоты.

В 6:19 пилот доложил, что все пассажиры были эвакуированы. В 6:25 экипаж добавил, что жертв нет.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» после столкновения со стаей чаек был вынужден совершить аварийную посадку в кукурузном поле. Пострадали 76 человек, из них 19 детей. Действия пилотов были признаны образцовыми. Им присвоены звания Героев России.

Предположительно свалка у аэродрома Жуковский могла привлечь стаю птиц, из-за которой самолет был вынужден совершить жесткую посадку. Подмосковные власти это отрицают.

Подробнее о ЧП читайте в публикации “Ъ” «Самолет оказался в отчаячном положении».

Подробнее о том, что рассказали пассажиры А321 об аварийной посадке в поле — в материале “Ъ” «Я теперь точно верю в Бога».